GF: Un Ex Concorrente Attacca Signorini: ‘Un Gioco al Massacro’

Gegia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha espresso forti critiche nei confronti del programma e del conduttore Alfonso Signorini durante un’intervista a “A Tutto Gossip”. In particolare, ha rievocato la sua esperienza negativa, affermando di aver vissuto un vero e proprio incubo. Ha descritto come la sua partecipazione abbia portato a un’esaurimento e a una profonda depressione, aggravata dalla cattiveria dei suoi compagni di gioco. “Mi hanno ammazzato su cose che non erano vere”, ha dichiarato, riferendosi alla pressione e alle ingiurie subite.

Gegia ha raccontato di sentirsi costantemente giudicata e maltrattata, dicendo che l’atmosfera nella casa era tossica e che per lei è stata un’esperienza insopportabile. Ha criticato il formato del programma, descrivendo i momenti in cui veniva messa in ridicolo come un “massacro”. Ritiene che il pubblico fosse più interessato ai conflitti e ai drammi piuttosto che al divertimento genuino.

Nonostante le sue dure accuse, quando la conduttrice ha menzionato un possibile invito a Marco Bellavia per rispondere, Gegia ha cambiato tono, scusandosi e riconoscendo di aver sbagliato nei suoi confronti. Questo contrasto tra le sue dichiarazioni passate, in cui lodava Signorini e il programma, e quelle attuali mette in evidenza la complessità della sua esperienza e la sua delusione nei confronti del reality. Dopo la sua esperienza, ha dichiarato di sentirsi molto meglio lontano da quella realtà e dall’attenzione mediatica negativa ricevuta.