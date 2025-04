GF, successo nella raccolta fondi per Zeudi: ecco il totale raggiunto

Nei giorni successivi alla finale del Grande Fratello, i fan di Zeudi Di Palma, delusi dalla sua sconfitta, hanno avviato una raccolta fondi che ha raggiunto oltre 51.000 euro. Questa cifra ha sorpreso, dato che supera il premio della vincitrice Jessica Morlacchi, la quale potrà tenere solo metà dei 100.000 euro vinti a causa di un obbligo di beneficenza. I fandom di Zeudi, soprannominati Zelena e Zeudiners, hanno organizzato la campagna su GoFundMe con una dichiarazione che giustificava l’iniziativa come un modo per rimediare alle ingiustizie subite dalla concorrente.

Tuttavia, la raccolta ha suscitato perplessità, in particolare da parte di Alfonso Signorini, conduttore del programma. Signorini ha espresso la sua incredulità riguardo alla situazione, sottolineando che i concorrenti ricevono già un cachet per la loro partecipazione, quindi non necessitano di ulteriori aiuti finanziari dai fan. Ha criticato la raccolta fondi, affermando che queste iniziative dovrebbero essere destinate a cause più nobili piuttosto che a sostenere spese non necessarie, come un viaggio per una luna di miele.

Nonostante l’entusiasmo dei fan, la reazione di Signorini suggerisce che ci siano limiti a ciò che può considerarsi appropriato nella cultura dei reality show. La notizia di questa raccolta ha evidenziato un fenomeno di fanatismo, ponendo interrogativi sull’uso delle risorse economiche in merito a personaggi del mondo dello spettacolo.