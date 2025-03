GF, Shaila contro Signorini: Accuse pesanti dopo la puntata

Dopo la diretta del Grande Fratello di ieri sera, Shaila Gatta ha espresso il suo disagio a causa di alcune affermazioni di Alfonso Signorini. Durante la trasmissione, si è creato un confronto tra Alfonso D’Apice e Lorenzo Spolverato, mentre l’incontro tra Shaila e sua madre ha attirato l’attenzione. Le tensioni riguardo alle critiche nei confronti di Lorenzo e Shaila continuano a crescere, con il modello milanese spesso al centro di controversie tra gli inquilini della Casa.

Signorini ha affrontato una questione delicata: la presunta richiesta di creare un triangolo amoroso fra Lorenzo, Shaila ed Emanuele Fiori, suscitando una reazione infastidita da parte del conduttore. Nella notte, Shaila ha condiviso il suo sfogo, lamentandosi del trattamento ricevuto da Signorini, nonostante inizialmente avesse apprezzato la sua difesa in puntata. Ha espresso frustrazione per il fatto che, a suo avviso, ci siano “due pesi e due misure” all’interno del reality, notando come le critiche vengano riservate a lei e ad altri, mentre comportamenti simili da parte di Javier ed Helena passano inosservati.

Le sue parole rispecchiano il suo malcontento: “Mi sono illusa che Alfonso fosse dalla mia parte. Qui nessuno può fare nulla senza essere criticato, mentre gli altri sembrano sempre esenti da tutto.” Così, Shaila ha messo in luce la sua delusione, accendendo il dibattito sulle dinamiche di giustizia e favoritismi all’interno del programma.