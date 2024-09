GF, Pamela Petrarolo colpita da un malore: preoccupazione tra i concorrenti

Tensione e preoccupazione al Grande Fratello 18 quando Pamela Petrarolo, ex protagonista di “Non è la Rai”, ha subito un malore nel giardino della Casa dopo pranzo. Mentre si trovava in compagnia della collega Shaila Gatta, Pamela ha lamentato un fastidio, dicendo: “Sento che mi sta risalendo il pollo con il riso”, prima di accasciarsi per un mancamento.

L’immediata reazione degli altri concorrenti è stata di allerta. Shaila ha cercato di aiutarla con tecniche di respirazione, mentre Eleonora Cecere le ha sollevato le gambe per migliorare la circolazione. Luca Calvani ha suggerito di recarsi in bagno nel tentativo di alleviare il disagio, pensando che la posizione assunta durante il massaggio potesse aver influito sulla digestione. In questo momento di panico, Helena Prestes ha invitato i presenti a lasciare spazio affinché Pamela potesse respirare meglio, mentre Enzo Paolo Turchi la rassicurava dicendole che il malessere sarebbe passato. Fortunatamente, dopo qualche minuto, Pamela ha iniziato a sentirsi meglio e la situazione è tornata alla normalità.

Questo episodio di malessere non rappresenta un caso isolato nella Casa. Infatti, nei giorni precedenti, anche Eleonora Cecere aveva avvertito un malore, rimanendo per un certo periodo chiusa in bagno. Pamela e Ilaria Galassi le avevano consigliato di contattare il marito per ricevere supporto, ma non è chiaro se Eleonora abbia seguito il consiglio. Tuttavia, si apprende che durante la notte Eleonora si è ripresa, rassicurando gli altri membri del gruppo sul suo stato di salute.

Il Grande Fratello, che continua a riservare momenti di grande tensione e incertezze emotive, ha dimostrato ancora una volta l’importanza della solidarietà tra i concorrenti, che si prendono cura gli uni degli altri in momenti di difficoltà. I momenti di paura come quello vissuto da Pamela servono a evidenziare la vulnerabilità umana anche in contesti di competizione e intrattenimento, mostrando un lato più autentico e umano dei partecipanti.