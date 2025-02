GF: Notte di Passione tra Javier e Helena – Il Dettaglio Scabroso

Javier Martinez, pallavolista argentino, e Helena Prestes, modella brasiliana, hanno trascorso una notte insieme nel Tugurio durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Dopo la diretta, che ha visto l’eliminazione di Eva Grimaldi, Helena ha vinto una sfida in piscina contro Shaila Gatta, richiedendo di passare la notte con Javier. I due hanno cenato a base di sushi e, secondo alcuni fan, la loro intimità è proseguita durante la notte, come suggerito da un indizio trovato nelle immagini del mattino: una confezione di preservativo aperta ai piedi del letto.

Al risveglio, Javier e Helena non si sono nascosti, mostrando affetto e scambiandosi battute, incrementando così la curiosità dei fan. Javier ha definito Helena “pazza nell’animo”, mentre Helena ha insinuato che la notte fosse stata piacevole, lui confermando il suo entusiasmo per l’esperienza. Questa fase della loro relazione, inizialmente incerta, sembra ora destinata a evolversi.

La scelta di far trascorrere ai due una notte insieme ha suscitato l’attenzione del pubblico e potrebbe rivelarsi un elemento cruciale in questa edizione del programma. Nonostante alcune critiche, in particolare da parte di Lorenzo Spolverato per l’eccessivo spazio dedicato alla coppia, il loro rapporto è sicuramente al centro della scena al Grande Fratello.