Gf nel tumulto: Lorenzo protesta dopo i ripescaggi con un gesto clamoroso

Al Grande Fratello, la decisione di ripescare quattro concorrenti eliminati ha suscitato grande malcontento tra i gieffini. Lorenzo Spolverato si è detto furioso, minacciando azioni drastiche se Helena Prestes dovesse rientrare. In segno di protesta, lui e altri concorrenti hanno rifiutato di andare in confessionale, creando un clima teso. La situazione è esplosa dopo l’ultima puntata, quando Alfonso Signorini ha annunciato che sei concorrenti eliminati avrebbero avuto la chance di rientrare, con quattro di loro che sarebbero effettivamente tornati nella Casa. Tra i potenziali ripescati ci sono nomi noti come Helena Prestes e Jessica Morlacchi, il cui rientro potrebbe giovare agli ascolti.

Tuttavia, molti gieffini hanno riscontrato questa decisione come una mancanza di rispetto per coloro che hanno perseverato nel gioco. Londono ha espresso il suo dissenso, accennando addirittura alla possibilità di abbandonare il reality se le sue condizioni non venissero ascoltate. Le concorrenti Stefania Orlando e Pamela Petrarolo hanno sottolineato come l’uscita di Jessica e Helena avesse portato a un calo d’interesse, suggerendo che il Grande Fratello si sia sentito costretto a compiere una scelta estrema per riaccendere l’interesse del pubblico. La situazione rimane complessa, e resta da vedere come reagiranno Signorini e gli autori di fronte a questa ribellione interna.