Gf: Marina La Rosa attacca Beatrice e Shaila – Il perché

In diretta a Pomeriggio 5, la showgirl Marina La Rosa ha commentato in modo critico il comportamento di Beatrice Luzzi e Shaila Gatta, protagonisti del Grande Fratello. Riferendosi a Beatrice, La Rosa ha affermato che l’opinionista manifesta un’arroganza incredibile, suggerendo che sia “logorata dalla gelosia e dall’invidia” verso gli altri concorrenti. Ha anche espresso la sua convinzione che Beatrice non riesca a distaccarsi dal personaggio negativo che ha interpretato anni fa nella soap “Vivere”, esortandola a “andare avanti”.

Marina non ha risparmiato critiche nemmeno a Shaila Gatta, la quale ha attirato l’attenzione del pubblico con le sue vicende amorose con Lorenzo Spolverato. Secondo La Rosa, Shaila sta tentando di apparire come una vittima per aumentare la sua popolarità nel tentativo di raggiungere la finale del reality. “Il vittimismo premia sempre”, ha dichiarato, predicendo che Shaila non avrà successo.

Infine, La Rosa ha espresso il suo pronostico per la vittoria finale, dichiarando che sarà Helena a trionfare. Il clima attorno al Grande Fratello è buio, con attacchi interni, come quello di Alfonso Signorini al suo team, e critiche provenienti anche da altre produzioni televisive. Questi eventi dimostrano come il reality continui a essere al centro di polemiche e discussioni accese tra i suoi protagonisti e i commentatori.