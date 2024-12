Gf, Mariavittoria guadagna 80 euro al giorno e si sfoga: ‘Una miseria’

La dottoressa Mariavittoria Minghetti, specializzata in medicina estetica, ha rivelato quanto guadagna al giorno partecipando all’edizione 2024/25 del Grande Fratello, suscitando polemiche in rete. Contrariamente alle aspettative, i concorrenti del programma non incassano cifre straordinarie, ma guadagni simili a quelli di un normale impiegato. Mariavittoria ha dichiarato di ricevere 80 euro al giorno, una cifra che, sebbene possa sembrare accettabile, è considerata da lei stessa “una miseria” rispetto alle sue competenze professionali.

La conversazione è avvenuta con altri concorrenti, Chiara e Zeudi, con quest’ultima che aveva menzionato come alcuni concorrenti non famosi (NIP) riceverebbero guadagni superiori rispetto ai VIP. Zeudi ha sollevato una questione riguardante il pagamento ineguale tra i partecipanti, ritenendo che le persone che non hanno una carriera consolidata nel mondo dello spettacolo guadagnino di più. Tuttavia, Mariavittoria ha voluto smentire questa affermazione, sottolineando la sua esperienza personale: “A me pagano una miseria”.

Con un guadagno quotidiano di 80 euro, il totale mensile ammonta a circa 2400 euro, una somma che potrebbe apparire non indifferente. Tuttavia, come professionista della medicina, Mariavittoria trova che questo importo sia insufficiente, soprattutto considerando il suo percorso accademico e le specializzazioni ottenute. Dopo la laurea in Medicina, ha completato specializzazioni in anatomia patologica e un master in Medicina estetica, nonostante le opposizioni della sua famiglia.

Le sue dichiarazioni hanno generato un acceso dibattito sui social media. Molti utenti hanno considerato inadeguate le sue osservazioni, soprattutto in confronto alla realtà di molti lavoratori italiani che guadagnano importi inferiori pur affrontando dure giornate lavorative. La reazione del pubblico evidenzia una disparità nelle percezioni sul valore del lavoro e sui compensi, alimentando una discussione più ampia sulle condizioni lavorative e le aspettative nel contesto dei reality show.

In sintesi, la situazione di Mariavittoria Minghetti ha messo in luce non solo le cifre guadagnate dai partecipanti al Grande Fratello, ma anche le frustrazioni relative al valore del lavoro in relazione alle esperienze professionali e ai compensi percepiti da altri lavoratori nel paese.