GF: L’ultima stravaganza dei fan di Zeudi: palline nella Casa

Una situazione inaspettata ha sconvolto la calma della Casa del Grande Fratello domenica 23 marzo, quando alcune fan di Zeudi Di Palma hanno violato le regole di sicurezza del reality. Durante il pomeriggio, mentre aerei sorvolavano la Casa con messaggi di supporto per i concorrenti, gli inquilini hanno scoperto nel giardino una pallina da tennis e un pallone da calcio sgonfio su cui erano scritti diversi messaggi indirizzati a Zeudi.

Shaila e gli altri concorrenti, subito incuriositi, hanno tentato di decifrare i messaggi, che includevano frasi come “Sei rara” e “Io ti ho capita”. Tuttavia, la produzione è intervenuta rapidamente, richiamando i partecipanti dentro e lasciando le telecamere a inquadrare un salone vuoto per diversi minuti. Questo evento ha sollevato preoccupazioni per possibili sanzioni nei confronti dei concorrenti e ha generato una discussione animata tra i fan sui social media.

La produzione del Grande Fratello ha espresso ire, poiché l’iniziativa delle fan ha trasgredito le norme che impediscono ai concorrenti di avere contatti col mondo esterno. I fan del programma hanno commentato l’accaduto, ipotizzando che i concorrenti rischiano un rimprovero o addirittura la nomination d’ufficio in seguito a questa violazione delle regole. L’episodio ha dunque scosso l’ambiente all’interno della Casa, ed è attesa la risposta da parte degli autori del programma su eventuali provvedimenti disciplinari.