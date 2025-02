Gf, Lorenzo ‘manipolatore’ delle nomination: il video del complotto

Lorenzo Spolverato, partecipante del Grande Fratello, è stato sorpreso mentre preparava un complotto per le nomination. Insieme a Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, ha elaborato un piano per influenzare le votazioni, cercando di garantire il suo posto nel programma. Lorenzo ha suggerito di nominare alcuni concorrenti, tra cui Javier Martinez e Iago Garcia, discutendo dettagliatamente le strategie da adottare. Ha incoraggiato Shaila a usare motivazioni incisive nel suo discorso di nomination mentre dava istruzioni su come muoversi.

Questo comportamento contravviene chiaramente al regolamento del programma, che vieta qualsiasi accordo sulle nomination. Nonostante ciò, la strategia di Lorenzo è stata notata dai fan sui social, che hanno subito espresso il loro disappunto, chiedendo provvedimenti contro di lui. Gli utenti hanno criticato il comportamento del modello, sostenendo che fosse un violazione delle regole, con alcuni che suggerivano che il Grande Fratello dovesse intervenire per punirlo.

Inoltre, molti hanno responsabilizzato Shaila, percepita come una pedina nelle mani di Lorenzo, sottolineando la sua apparente sottomissione. La reazione sui social è stata spesso negativa, con commenti che indicavano la necessità di una maggiore giustizia nel programma e di una possibile squalifica per comportamenti simili riscontrati in passato. Se non ci saranno interventi significativi, sarà possibile che Lorenzo e i suoi soci escano indenni dal complotto pianificato.