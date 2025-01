GF: Le Reazioni di Jessica Dopo l’Eliminazione – Fan contro gli Autori

L’ultima puntata del Grande Fratello ha suscitato un acceso dibattito sui social, in seguito all’uscita di Jessica Morlacchi dal reality. La decisione di Jessica è stata influenzata da un controverso televoto che l’ha vista coinvolta insieme a Helena e Ilaria. La sua scelta di abbandonare il programma è stata motivata da dinamiche tossiche nella Casa, caratterizzate da linguaggi offensivi e gesti violenti, come il presunto lancio di acqua calda. La gieffina ha dichiarato: “Questa è televisione, e per questo io ne ho fatta poca”, rifiutando di essere messa sullo stesso piano di chi ha compiuto atti fisici, trovando così il supporto di molti utenti sui social, che hanno rilanciato l’hashtag #vergognagf.

Le reazioni del pubblico si sono divise: mentre alcuni hanno criticato la scelta degli autori di lasciare al pubblico la decisione sull’eliminazione, altri hanno sottolineato l’ingiustizia di paragonare comportamenti verbali a aggressioni fisiche. Diverse accuse sono state mosse alla produzione del programma, descritta come poco attenta alla tutela dei concorrenti e più interessata a guadagnare share enfatizzando i conflitti. La promessa di sobrietà e moderazione da parte di Mediaset sembra ora compromessa.

Secondo indiscrezioni, Jessica potrebbe anche intraprendere azioni legali contro il programma. Stando a quanto riportato da alcuni testimoni, dopo la sua uscita dalla Casa, si sarebbe rifiutata di tornare in studio, chiedendo di tornare a casa e annunciando l’intenzione di consultare il suo avvocato per chiarire la situazione. Questa versione, tuttavia, non ha ricevuto conferme ufficiali né da parte del programma né da parte di Jessica o dei suoi rappresentanti. Se si rivelasse veritiera, potrebbe avere conseguenze significative sul futuro del reality, mettendo in discussione le sue regole e modalità di gestione dei conflitti.

Le polemiche intorno a Jessica rievocano episodi passati, come quelli legati a Marco Bellavia nel 2022, e riaprono il dibattito sull’etica nei reality show. In un momento in cui Mediaset sta cercando di ridefinire la propria immagine, questi eventi potrebbero compromettere la credibilità del Grande Fratello, che appare sempre più lontano da un intrattenimento sano e rispettoso.