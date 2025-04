GF: le fan di Zelena falsificano i “like” per seminare discordia tra Helena e Javier

Dopo la conclusione del Grande Fratello e la vittoria di Jessica Morlacchi, l’attenzione dei fan è rivolta verso i protagonisti, in particolare Helena Prestes. Alcuni membri del fandom di Zeudi Di Palma, chiamati Zelena, stanno orchestrando un piano per interferire nella relazione tra Helena e Javier Martinez, attuale compagno della modella brasiliana. Durante il reality, molti avevano sperato in una storia tra Helena e Lorenzo Spolverato, ma dopo che questa possibilità non si è concretizzata, i due sono diventati rivali.

Recentemente, il fantasma di una possibile relazione tra Helena e Lorenzo è riemerso, poiché le Zelena avrebbero iniziato a falsificare i “like” di Helena su post legati a Lorenzo per far credere a Javier e al pubblico che lei provasse ancora dei sentimenti per il suo ex coinquilino. Queste manovre social sembrano essere organizzate in gruppi Telegram, dove le fan si coordinano per proseguire nel loro obiettivo, denunciato da chi sostiene Helena.

L’azione delle Zelena potrebbe minare il legame tra Helena e Javier, creando tensioni che prima non esistevano, e pone un interrogativo su quanto possa diventare tossico il fandom quando si oltrepassano i limiti del tifo, scivolando in dinamiche di manipolazione. Nonostante la situazione, né Helena né Javier hanno commentato pubblicamente l’accaduto, mentre le fan di Helena cercano di difendere la relazione e chiarire la veridicità dei “like”. Un amore nato all’interno della Casa rischia di essere messo alla prova non da questioni sentimentali, ma dalle azioni di un fandom esagerato.