GF: Jessica incoraggia Tommaso riguardo Mariavittoria

Dopo una cena movimentata al Grande Fratello, durante la quale i concorrenti hanno espresso le loro preferenze su chi non voler avere a tavola, Amanda Lecciso e Helena Prestes sono state messe in tugurio, portando con sé Mariavittoria e Lorenzo, scatenando accese discussioni nella Casa. Nonostante l’allontanamento dei “tuguriati”, il dibattito sul comportamento di Helena è continuato, con molti preoccupati per Mariavittoria, in particolare Tommaso, il quale si è sentito in colpa per la sua votazione.

Tommaso ha confidato i suoi sentimenti a Jessica Morlacchi, e questo colloquio ha portato a una riflessione profonda sui suoi sentimenti verso Mariavittoria. Jessica cerca di far ragionare Tommaso, sottolineando che le difficoltà nel loro rapporto derivano anche dal suo comportamento. Lei suggerisce che le reazioni di Mariavittoria non sono influenzate da altri, ma sono una risposta diretta al modo in cui lui si comporta e che c’è affetto tra loro.

Tommaso, comunque, appare scoraggiato e continua a lamentarsi che il suo legame con Mariavittoria gli fa male. Jessica lo interroga ulteriormente, chiedendo se il suo stato d’animo sia influenzato dall’ingresso di una nuova concorrente, Chiara. Tommaso nega, affermando che il problema principale riguarda l’influenza negativa di Amanda e Lorenzo su Mariavittoria.

Jessica consiglia a Tommaso di affrontare la situazione e chiarire le intenzioni di Mariavittoria. La situazione tra i due ragazzi rimane complicata, caratterizzata da baci e ripensamenti da parte di Mariavittoria, che confondono Tommaso. Alla fine, il ragazzo conclude che Mariavittoria non sia veramente innamorata. Gli sviluppi futuri dipenderanno dalla reazione di Mariavittoria una volta uscita dal tugurio e se Tommaso riuscirà a trovare una soluzione a questa sofferta impasse.

In sintesi, il clima all’interno della Casa del Grande Fratello resta teso e carico di emozioni, con Tommaso in cerca di una risposta ai suoi sentimenti, supportato dal consiglio di Jessica, mentre il coinvolgimento di Amanda e Lorenzo continua ad avere ripercussioni su Mariavittoria e sul loro legame.