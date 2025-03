Gf, Javier oltre il limite: squalifica in vista dopo la frase choc

Al Grande Fratello, a pochi giorni dalla finale prevista per il 31 marzo 2025, si verificano riconciliazioni e polemiche. Shaila e Lorenzo si sono chiariti, mentre Helena e Javier hanno avuto alti e bassi relazionali. Javier, però, si è trovato nei guai per una frase infelice pronunciata durante le prove di un cortometraggio organizzato dagli inquilini. Nel contesto di una ricreazione di momenti iconici della casa, Javier ha commentato il look di Giglio, vestito da Clayton, dicendo: “Devi essere un po’ più normale. Sembri ritardato”. Questa frase ha scatenato indignazione tra i telespettatori, portando a una richiesta di squalifica immediata per Javier sui social media.

Gli utenti hanno espresso il loro disappunto, sottolineando che tali parole possono offendere persone con disabilità. Alcuni commentatori hanno evidenziato il valore problematico di tali affermazioni e la mancanza di intervento del Grande Fratello in situazioni simili nel passato. La questione ha acceso un dibattito acceso online, con molti che si chiedono se la produzione del programma agirà contro Javier, soprattutto considerando passate richieste di squalifica per altri concorrenti per comportamenti simili. Si attende ora la finale e le eventuali decisioni da parte dei produttori del programma riguardo a questa controversia.