GF: Javier e Iago sfidano Shaila: ‘Volgare e deteriorata fisicamente’

Durante una sessione di sauna, i concorrenti Iago Garcia e Javier Martinez hanno espresso forti critiche nei confronti di Shaila Gatta, l’ex velina di Striscia la Notizia, etichettandola come “volgare” e “peggiorata fisicamente”. Iago ha affermato che Shaila non suscita in lui alcuna sensualità, mentre Javier ha condiviso la sua opinione, dicendo di non voler più interagire con lei come prima. I commenti dei due sono proseguiti, sottolineando la mancanza di sensualità negli atteggiamenti di Shaila e criticando il suo modo di vestirsi e truccarsi.

Le loro dichiarazioni hanno generato un acceso dibattito sui social, con l’hashtag “Iagofuori” che è rimasto in tendenza su X (ex Twitter) per ore. Molti utenti si sono indignati per il tono dei commenti, accusando i due uomini di maschilismo e di giudicare l’aspetto fisico e le scelte estetiche di una donna in modo inappropriato. Diversi spettatori hanno richiesto che la produzione del Grande Fratello prendesse provvedimenti contro Iago e Javier, evidenziando che nessuno dovrebbe permettersi di esprimere tali opinioni su una donna. Alcuni hanno chiesto che l’argomento venisse affrontato in una puntata in prima serata, mostrando le immagini delle critiche.

Non è la prima volta che Shaila è oggetto di critiche nel programma, ma questa situazione ha sollevato interrogativi più ampi su come vengono percepiti e giudicati i comportamenti delle donne in confronto a quelli maschili nella Casa. La reazione del pubblico ha portato a interrogarsi su quali saranno le ripercussioni da parte della produzione del reality.