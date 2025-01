GF: Il Ritorno di Alex Belli nella Casa – La Sua Dichiarazione: ‘Nessun Déjà Vu’

Negli ultimi mesi, Alex Belli è tornato al centro dell’attenzione per il Grande Fratello Vip, specialmente a causa del suo passato nella sesta edizione, caratterizzata da un triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran. Ci sono state speculazioni sul suo possibile ritorno nella Casa, che Belli ha commentato chiarendo la sua posizione. Ha criticato Lorenzo Spolverato, un altro ex concorrente, affermando: “Oddio, lui ne deve mangiare di cereali sottomarca”, evidenziando le differenze tra loro nonostante entrambi abbiano vissuto dinamiche simili nel reality. Belli ha spiegato che mentre la sua edizione ha creato una forte narrativa, altre edizioni hanno cercato di replicare quella stessa intensità.

In merito al suo ritorno, Belli ha categoricamente escluso l’idea, affermando: “Non rientrerei assolutamente. Sono l’uomo degli one shot.” Ha spiegato che preferisce mantenere intatta la sua esperienza, ritenendo il “deja-vu” noioso e sottolineando che in futuro potrebbe cambiare idea. Il suo segno indelebile al Grande Fratello rimane un punto di riferimento, ma ora guarda avanti verso nuovi progetti, rimanendo convinto che il suo capitolo al GF debba rimanere unico e indimenticabile.