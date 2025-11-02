GF di Simona Ventura in crisi, chiusura anticipata in vista?

Il Grande Fratello condotto da Simona Ventura sembra essere a rischio chiusura anticipata. Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci riguardo a un crollo degli ascolti, con la puntata di giovedì scorso che ha registrato uno share del 13.06% e 1.620.000 spettatori, risultati deludenti per una prima serata di Mediaset. Secondo il sito Affari Italiani, i dirigenti avrebbero preso in considerazione l’idea di sostituire il reality con una soap opera turca.

Tuttavia, Fanpage.it ha contattato una fonte vicina al programma, che ha confermato che, al momento, Mediaset non ha intenzione di chiudere il Grande Fratello. La fonte ha dichiarato che una chiusura anticipata è da escludere, e le puntate previste dovrebbero continuare fino a dicembre.

È noto che gli sviluppi nel mondo della televisione possono cambiare rapidamente. Se gli ascolti dovessero continuare a calare, è possibile che Mediaset riconsideri la situazione. Finora, le performance del reality non hanno soddisfatto le aspettative.

Nei dati di ascolto, la prima puntata del 29 settembre aveva attratto 2.813.000 telespettatori con un 20.35% di share, grazie all’effetto novità. Tuttavia, il secondo appuntamento ha segnato un calo, con 2.052.000 spettatori e uno share del 15.47%. La terza puntata ha visto un’ulteriore discesa a 1.843.000 spettatori (14.40%), ma i numeri si erano stabilizzati nelle puntate successive, fino all’ultimo episodio, che ha nuovamente registrato un calo significativo. Adesso, resta da vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.