GF Coppi a Cuneo: sfide e emozioni in alta montagna

Fabio ed io arriviamo a Cuneo nel primo pomeriggio di un sabato afoso, con un cielo sereno e senza vento. Nonostante il calore, la città è animata dagli oltre 2.500 ciclisti iscritti alla Granfondo Coppi, che il giorno successivo partiranno per affrontare i percorsi impegnativi.

Decine di gazebi colorati riempiono piazza Galimberti, dove gli appassionati possono scoprire biciclette, accessori e abbigliamento sportivo. L’azienda turistica locale ha invitato giornalisti e influencer a vivere l’evento e a gustare una cena tipica. Cuneo, una città ordinata e tranquilla, si sviluppa tra i torrenti Stura e Gesso, offrendo un’atmosfera rilassante.

Giacomo, la nostra guida sportiva, ci racconta strane storie e dettagli sulla gara. I partecipanti devono scegliere tra un percorso lungo di 172 km e uno medio di 101 km, con decisione obbligatoria da prendere prima della partenza.

Il percorso lungo presenta un dislivello di oltre 4.300 metri, con una salita al Colle di Sampeyre e un passaggio comune al Colle Fauniera. I partecipanti al medio affrontano anch’essi una salita impegnativa verso il Fauniera, seguita da una discesa insidiosa.

La mattina della gara, prima della partenza, l’atmosfera è carica di emozione. Il gruppo si schiera e, alle 6.30, è già pronto a partire. La corsa inizia, il ritmo è alto e i ciclisti si muovono in sintonia mentre la strada inizia a salire.

Dopo una discesa difficile e diverse salite, gli atleti devono affrontare l’ultimo colle, Madonna del Colletto, prima di arrivare a Cuneo. La gara si conclude con il traguardo che segna la fine di un’avventura impegnativa ma indimenticabile.