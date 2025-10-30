21.6 C
Roma
giovedì – 30 Ottobre 2025
Sport

GF Coppi a Cuneo: sfide e emozioni in alta montagna

Da stranotizie
GF Coppi a Cuneo: sfide e emozioni in alta montagna

Fabio ed io arriviamo a Cuneo nel primo pomeriggio di un sabato afoso, con un cielo sereno e senza vento. Nonostante il calore, la città è animata dagli oltre 2.500 ciclisti iscritti alla Granfondo Coppi, che il giorno successivo partiranno per affrontare i percorsi impegnativi.

Decine di gazebi colorati riempiono piazza Galimberti, dove gli appassionati possono scoprire biciclette, accessori e abbigliamento sportivo. L’azienda turistica locale ha invitato giornalisti e influencer a vivere l’evento e a gustare una cena tipica. Cuneo, una città ordinata e tranquilla, si sviluppa tra i torrenti Stura e Gesso, offrendo un’atmosfera rilassante.

Giacomo, la nostra guida sportiva, ci racconta strane storie e dettagli sulla gara. I partecipanti devono scegliere tra un percorso lungo di 172 km e uno medio di 101 km, con decisione obbligatoria da prendere prima della partenza.

Il percorso lungo presenta un dislivello di oltre 4.300 metri, con una salita al Colle di Sampeyre e un passaggio comune al Colle Fauniera. I partecipanti al medio affrontano anch’essi una salita impegnativa verso il Fauniera, seguita da una discesa insidiosa.

La mattina della gara, prima della partenza, l’atmosfera è carica di emozione. Il gruppo si schiera e, alle 6.30, è già pronto a partire. La corsa inizia, il ritmo è alto e i ciclisti si muovono in sintonia mentre la strada inizia a salire.

Dopo una discesa difficile e diverse salite, gli atleti devono affrontare l’ultimo colle, Madonna del Colletto, prima di arrivare a Cuneo. La gara si conclude con il traguardo che segna la fine di un’avventura impegnativa ma indimenticabile.

Articolo precedente
Screening mammografico nelle Valli Valtellinesi per la prevenzione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.