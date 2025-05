GF, Amanda e Iago: rivelazioni sul vero amore e la reazione di Jessica

Amanda Lecciso e Iago Garcia hanno ufficialmente confermato la loro relazione, diventando l’ultima coppia formata tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi. La sintonia tra Amanda e Iago era evidente durante il reality, ma la trasformazione in una coppia fissa sembrava incerta fino a ora. Alcuni avvistamenti e fotografie dei due insieme hanno anticipato la conferma, che è giunta direttamente da Amanda durante un’intervista con Alfonso Signorini.

Amanda ha rivelato di trascorrere del tempo insieme a Iago, specificando che stanno godendo di una meritata mini-vacanza in Puglia, dove lui l’ha raggiunta. La ex gieffina ha descritto Iago come una persona “stupenda, diretta e ironica”, sottolineando che è piacevole stare con lui. Quando le è stata chiesta l’opinione della sua famiglia sulla relazione, ha confermato che tutti apprezzano Iago.

Jessica Morlacchi, vincitrice del Grande Fratello e compagna di avventura di Amanda, ha dimostrato sorpresa e felicità per la notizia, affermando di non essere a conoscenza della nuova coppia fino a quel momento. La sua reazione è stata positiva, mostrando di essere contenta per Amanda e Iago.

In sintesi, Amanda e Iago stanno vivendo un momento felice insieme, mentre Jessica, pur non informata prima, ha accolto bene la novità. La coppia continua a essere al centro dell’attenzione mediatica e il loro rapporto sembra essere in crescita.