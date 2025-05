GF: Alfonso svela segreti su Chiara, Zeudi e Shaila!

Le amicizie nate all’interno del Grande Fratello sembrano sgretolarsi rapidamente. Recentemente, Alfonso D’Apice ha rivelato che i rapporti tra ex concorrenti, in particolare Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta, si sono deteriorati. Zeudi è stata criticata per non aver consegnato regali dei fan a Chiara, mentre Alfonso ha sottolineato l’esclusione di Chiara dalle interazioni tra le due donne.

In un intervento, D’Apice ha spiegato che un incontro programmato con Shaila non si è mai concretizzato e che, successivamente, Shaila ha smesso di seguire sia lui che Chiara sui social. Questa decisione sembra sia stata motivata dalla differenza di opinioni e comportamenti, con Shaila che ha espresso il desiderio di distaccarsi da chi non condivide il suo pensiero.

Alfonso ha difeso la sua compagna Chiara, evidenziando che lei si è sentita esclusa quando Zeudi e Shaila si sono incontrate senza di lei. Inoltre, ha rivelato che aveva invitato Zeudi al compleanno di Chiara, ma quest’ultima ha rifiutato l’invito, sollevando ulteriori interrogativi sulla natura dei loro rapporti. D’Apice ha dichiarato di non sapere cosa sia accaduto tra lui e Zeudi dopo il GF, ma ha trovato strano il fatto che entrambi abbiano tolto il “follow” a Chiara.

