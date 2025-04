Gezim operaio colpito da SLA, i colleghi gli donano le ferie

Non servono parole altisonanti per raccontare storie significative; sono sufficienti gesti silenziosi e potenti. Questo è ciò che è avvenuto a Castelnuovo, in provincia di Trento, presso la X-Lam Dolomiti Spa, dove i lavoratori hanno scelto di rinunciare a ferie e permessi per supportare Gezim, un collega malato di Sla (sclerosi laterale amiotrofica). Hanno donato tempo per lui e la sua famiglia, accompagnandolo in un percorso difficile e offrendogli sostegno economico ma soprattutto umano.

Questa iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità dell’azienda e al supporto della Feneal UIL Trentino Alto-Adige. La storia esemplifica l’uso della banca ore solidale, uno strumento ancora poco conosciuto che consente di trasformare il tempo in dono, rendendo la solidarietà parte integrante della vita lavorativa. Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, ha espresso gratitudine verso chi ha partecipato a questo gesto: la presidente Fulvia Massimelli ha sottolineato l’importanza di rimanere uniti in momenti di malattia.

Attualmente, Gezim si trova al Centro clinico Nemo di Trento, dove sta affrontando un ricovero. Racconta come questo sostegno gli permetta di affrontare la situazione con serenità e quanto valore abbia riscoperto nelle relazioni umane. Gli operatori del centro non sono solo professionisti, ma persone che mettono il cuore nel loro lavoro. “Qui al Nemo mi sento protetto, accolto, a casa,” afferma Gezim, testimoniando l’importanza del supporto sincero ricevuto. In un’epoca spesso caratterizzata da indifferenza, questa storia è un richiamo alla comunità e merita di essere condivisa e ricordata, soprattutto durante la Pasqua.