GEYSER EURO – filtro per acqua di rubinetto, con materiale unico Aragon, sistema di filtraggio dell’acqua altamente efficiente

Descrizione prodotto

Il filtro GEYSER EURO è un filtro d’acqua per rubinetto, compatto ed economico per il montaggio su un rubinetto che, nonostante le sue piccole dimensioni, garantisce la massima purificazione dell’acqua su più livelli. L’elevata efficienza del filtro è dovuta grazie alle uniche proprietà del materiale ARAGON con il quale è stata realizzata la cartuccia del filtro. La tecnologia, sviluppata e implementata con successo dagli specialisti GEYSER, è diventata una vera svolta nel campo della purificazione dell’acqua.Il filtro d’acqua per rubinetto è la soluzione ottimale per chi non vuole ingombrare lo spazio della cucina con un grande sistema fisso domestico per la purificazione dell’acqua. L’acqua purificata da filtro GEYSER EURO contiene una composizione minerale ottimale e ha un gusto eccellente, che consente di consumarla anche senza dover bollire e senza compromettere la salute, usarla per preparare caffè, tè e vari piatti.Il filtro d’acqua GEYSER EURO è un ugello per il rubinetto. La sua installazione è molto semplice e non richiede competenze speciali. Potete sempre toglierlo e portarlo con voi in caso di trasferimento o un viaggio, per poter sempre bere l’acqua purificata direttamente dal rubinetto.Il materiale ARAGON ha una combinazione di purificazione d’acqua su tre livelli:

1. MECCANICO – tutte le particelle più grandi dei pori del materiale, vengono trattenute sulla superficie senza penetrare la struttura dell’Aragon.

2. SCAMBIO IONICO – addolcimento dell’acqua con il metodo dello scambio ionico, quando interagendo con l’acqua, il materiale di scambio ionico assorbe gli ioni di calcio e rilascia ioni di sodio. L’acqua contenente sodio non lascia calcare sui bollitori e altri dispositivi elettrodomestici e viene digerita più facilmente.

3. ASSORBIMENTO – l’assorbimento di tutte le sostanze nocive nell’acqua dal materiale di assorbimento.

Il materiale ARAGON purifica l’acqua da:

– Particelle insolubili, ruggine, sabbia, limo più di 0,5 micron al 100%

– Torbidità – 100%

– Colore – 90%

– Ferro al 90%

– Metalli pesanti e radioattivi al 95%

– Cloro attivo al 99%

– Composti organici, agenti cancerogeni e pesticidi al 95%

– Microplastica al 99%

ALCUNE CARATTERISTICHE DELL’UTILIZZO DEL FILTRO EURO GEYSER:

– Quali rubinetti sono adatti?

Il nostro filtro è progettato per essere collegato ai rubinetti con una filettatura esterna di 22 mm. Nel Kit del filtro è incluso un adattatore per il collegamento ai rubinetti con una filettatura interna da 24 mm.

ATTENZIONE !!! SE IL VOSTRO RUBINETTO HA UN’ALTRA DIMENSIONE DI FILETTATURA E IL FILTRO NON E’ ADATTO – CONTATTATECI – ABBIAMO ADATTATORI DI ALTRE DIMENSIONI! Vi daremo le indicazioni su come ottenerli!

– Quando è necessario sostituire la cartuccia?

La durata della cartuccia è fino a 3000 litri, ma ciò dipende in gran parte dalla qualità dell’acqua alla fonte. Se l’acqua è molto dura ed è molto inquinata, la durata sarà più breve. Pertanto, il filtro ha un INDICATORE AUTOMATICO che indica quando è il momento di cambiare la cartuccia:

1. La pressione dell’acqua dal filtro diminuisce notevolmente – ciò significa che la cartuccia è sporca e deve essere sostituita.

2. Il sapore dell’acqua è cambiato notevolmente: questo è il secondo segnale che è il momento di cambiare la cartuccia.

L’acqua filtrata con il materiale Aragon non è solo pura, ma anche buona! Le proprietà uniche dell’Aragon sono confermate dalle principali Istituzioni Europee: Istituto di Microbiologia Pastor, Francia Centro di ricerca microbiologica di Ferrara, Italia Gruppo internazionale di laboratori di ricerca ambientale Eurofins, Svezia.

Materiale Aragon è un’innovazione nella purificazione dell’acqua!

Materiale Aragon è un materiale filtrante microglobulare unico sviluppato e brevettato dalla società GEYSER! Ha i seguenti vantaggi:

Struttura microglobulare che garantisce un’efficace ritenzione di tutte le impurità Tre metodi di filtrazione: meccanico, assorbimento, scambio ionico Effetto ANTI-RESET: le impurità filtrate non entreranno mai nell’acqua purificata Argento integrato nella struttura del materiale dona un potente effetto antimicrobico ADDOLCIMENTO è l’effetto di cambiamento della struttura dei sali di durezza da calcite ad aragonite. L’aragonite è una forma di calcio facilmente digeribile AUTOINDICAZIONE: quando la cartuccia è intasata, scende la pressione dell’acqua, questo è un segnale per la sostituzione della cartuccia!

CUAZI-ADDOLCIMENTO

L’effetto di cambiamento della struttura dei sali di calcio da calcite ad aragonite. L’aragonite è una forma più soffice di calcio, non si attacca agli elementi riscaldanti e non lascia calcare. L’aragonite è meglio assorbita dal corpo umano!

QUANDO CAMBIARE LA CARTUCCIA?!?

INDICATORE AUTOMATICO! Il filtro stesso indicherà quando bisogna cambiare la cartuccia. La pressione dell’acqua scende notevolmente non appena la cartuccia si sporca! Ve ne accorgete anche quando cambia il sapore dell’acqua: questi sono due segnali della necessità di sostituire una cartuccia!

EFFETTO ANTI RESET

Garantisce che le impurità contenute nelle strutture del materiale Aragon non entrino nell’acqua purificata durante l’intero periodo di utilizzo della cartuccia!

STRUTTURA MICROGLOBOLARE

Si forma durante la sintesi di polimeri micro globulari. È caratterizzata da elevata porosità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. I gruppi attivi sulla superficie delle cellule dei globuli sono responsabili dello scambio ionico!

COME CAMBIARE LA CARTUCCIA ?

Ha un interruttore: con e senza purificazione

Purificazione efficace dell’acqua di fonte da particelle di cloro attivo, organocloro e composti organici, ferro, sali in eccesso di calcio e magnesio, cationi e anioni di metalli pesanti, virus e batteri pericolosi.

La durata del filtro è fino a 3000 litri, che consente di utilizzare l’ugello del rubinetto fino a 4 mesi senza sostituire la cartuccia.

Posizione di installazione: sul rubinetto. Velocità della purificazione: 0,5 litri al minuto