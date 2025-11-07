Getulio Alviani e l’Arte Italiana in Mostra a Tokyo

Si è recentemente chiusa a Tokyo la mostra intitolata “Iperluce Italiana. Il Genio Riflettente di Getulio Alviani”, dedicata a uno dei principali esponenti dell’arte programmata e cinetica del Novecento. L’esposizione ha presentato circa cinquanta opere, che spaziano dalle note “Superfici a testura vibratile” fino alle “Interrelazioni speculari”, includendo anche le innovazioni geometriche e cromatiche degli anni Settanta e Ottanta.

Getulio Alviani ha rivoluzionato la percezione visiva, facendo partecipare attivamente lo spettatore all’opera. Il suo approccio multidisciplinare ha avuto un forte impatto sul confronto tra arte, scienza, architettura e design.

La mostra è stata organizzata dall’Istituto italiano di cultura di Tokyo in collaborazione con il Centro Studi Archivio e Ricerche Getulio Alviani e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo.