Gestore Affluent

Cosa stiamo cercando
Per sostenere la crescita dell’azienda, stiamo cercando un Gestore Affluent per la Filiale di Pesaro.

Di cosa ti occuperai

  • Sviluppare attività commerciali per il business e la clientela.
  • Gestire e sviluppare le relazioni con la clientela affluent.

Cosa chiediamo

  • Iscrizione OCF.
  • Abilitazioni Mifid/Ivass.
  • Esperienza di almeno 5 anni nella stessa mansione.
  • Laurea/diploma preferibilmente in ambito economico o giuridico.
  • Ottima conoscenza del territorio.
  • Buona dimestichezza con gli applicativi informatici.

Nice to have

  • Capacità di negoziazione.
  • Ottime doti relazionali.
  • Orientamento al cliente e proattività commerciale.
  • Autonomia operativa.
  • Capacità organizzative.
  • Adattabilità e flessibilità.
  • Problem solving.
  • Forte orientamento al business.

Cosa offriamo

  • CCNL Credito, compenso competitivo e benefit, inclusi incentivi e piano di welfare.
  • Piano formativo per sviluppare hard e soft skills.
  • Ambiente di lavoro che promuove collaborazione.
  • Opportunità di contribuire alla crescita di una realtà dinamica e giovane.

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


