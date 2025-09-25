Per sostenere la crescita dell’azienda, stiamo cercando un Gestore Affluent per la Filiale di Pesaro.
Di cosa ti occuperai
- Sviluppare attività commerciali per il business e la clientela.
- Gestire e sviluppare le relazioni con la clientela affluent.
Cosa chiediamo
- Iscrizione OCF.
- Abilitazioni Mifid/Ivass.
- Esperienza di almeno 5 anni nella stessa mansione.
- Laurea/diploma preferibilmente in ambito economico o giuridico.
- Ottima conoscenza del territorio.
- Buona dimestichezza con gli applicativi informatici.
Nice to have
- Capacità di negoziazione.
- Ottime doti relazionali.
- Orientamento al cliente e proattività commerciale.
- Autonomia operativa.
- Capacità organizzative.
- Adattabilità e flessibilità.
- Problem solving.
- Forte orientamento al business.
Cosa offriamo
- CCNL Credito, compenso competitivo e benefit, inclusi incentivi e piano di welfare.
- Piano formativo per sviluppare hard e soft skills.
- Ambiente di lavoro che promuove collaborazione.
- Opportunità di contribuire alla crescita di una realtà dinamica e giovane.
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Design Engineer per componenti gearbox in aviazione, richiede laurea in ingegneria e offre opportunità di progetti innovativi.
Diventare Driver per Just Eat significa contribuire attivamente alla consegna di cibo. Requisito: avere 18 anni e un mezzo. Beneficio: stipendio fisso e bonus per ogni consegna.
Rider Just Eat: consegna cibo in città. Requisito: possedere bici o scooter. Beneficio: guadagno fisso e percentuali sulle mance.
Cerca Rotating Equipment Engineer: ingegnere meccanico con 4 anni di esperienza. Beneficio: smart working in un'azienda internazionale.
Courier Support Specialist in InPost gestisce spedizioni e problematiche di consegna. Richiesta capacità organizzativa. Beneficio: opportunità di crescita.