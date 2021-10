La tecnologia viene in aiuto degli enti governativi, delle aziende farmaceutiche e di tutte le organizzazioni che hanno bisogno di una piattaforma per la gestione della campagna vaccinale. Visto il volume di persone coinvolte e dei dati da raccogliere, l’adozione di una soluzione tecnologica adeguata è un passaggio obbligato

Ciò che serve è una piattaforma applicativa unificata, eventualmente basata su cloud, che abbia due caratteristiche fondamentali: un’interfaccia semplice da cui visualizzare tutti i dati disponibili, funzionalità automatiche per la comunicazione tra azienda e cittadino e per l’integrazione e l’elaborazione di dati provenienti da altri applicativi.

La dottoressa Ashwini Zenooz, Chief Medical Officer di Salesforce, ha presentato recentemente Vaccine Cloud, soluzione realizzata appositamente dal leader mondiale nelle tecnologie per il CRM (Customer Relationship Management).

“Vaccine Cloud è realmente una piattaforma end-to-end – ha dichiarato Zenooz -, ovvero che copre tutti gli aspetti di gestione di una campagna vaccinale: dalla logistica, gli ordini e l’inventario, fino alla registrazione di eventuali reazioni al vaccino e all’organizzazione dei singoli appuntamenti”.

Utilizzando Vaccine Cloud, le aziende e gli enti interessati possono pianificare e gestire al meglio la campagna vaccinale. Tra le altre cose, Vaccine Cloud fornisce in tempo reale i tassi di vaccinazione, monitora l’inventario, verifica i risultati della campagna e integra un tool per la comunicazione diretta tra l’ente e le persone, l’invio automatico degli avvisi, dei promemoria e la gestione degli appuntamenti.



L’importanza di un’unica interfaccia

Salesforce promette un’implementazione veloce e un’unica interfaccia di immediata comprensione, garantendo, come si dice, una “visione olistica” della campagna. Diverse realtà pubbliche e private, soprattutto negli Stati Uniti, hanno già scelto Vaccine Cloud e ora l’obiettivo di Salesforce è di spingere sull’adozione della piattaforma in tutti i Paesi in cui è presente, Italia compresa.

In particolare, tra i punti di forza di Vaccine Cloud si segnala la disponibilità di dati e approfondimenti specifici utili per informare i cittadini, il monitoraggio degli approvvigionamenti e dei risultati delle vaccinazioni in tempo reale. Con una visione unica e centralizzata è possibile rilevare le eventuali criticità e prendere immediatamente le decisioni del caso. Ma è anche possibile agevolare la formazione del personale e gli eventuali pagamenti, oltre a gestire le comunicazioni esterne, il tutto sempre all’interno di Vaccine Cloud.

“Un progetto così importante – ha proseguito la dottoressa Ashwini Zenooz – ha richiesto un importante sforzo collaborativo con i partner tecnologici di Salesforce ma anche con entità come il Vaccine Credential Initiative per risolvere insieme i particolari problemi. Per esempio, è fondamentale che i dati e le informazioni che transitano siano standardizzati ed è altrettanto fondamentale tutelare la privacy delle persone, proteggendone i dati sensibili. Ancora, è importante rendere facilmente disponibile, ma protette, le informazioni sullo stato di vaccinazione delle persone, esattamente come i dati della carta di credito sono archiviati nello smartphone e sono disponibili alla richiesta di una compagnia aerea quando si acquista un biglietto”.

In definitiva, la soluzione di Salesforce è un buon esempio di quanto possa essere utile una piattaforma di gestione dei dati. Indipendentemente dallo specifico campo di applicazione, la tecnologia oggi permette l’acquisizione di enormi quantità di dati, la loro elaborazione in tempo reale, la loro protezione, la comunicazione automatizzata con gli utenti e la condivisione di una libreria di contenuti informativi. Il tutto unificato in una sola console e con il vantaggio di modificare la visualizzazione a seconda di chi debba accedere ai dati.