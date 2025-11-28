13.8 C
Gestione fauna ittica in Italia

Gestione fauna ittica in Italia

Il Centro Incontri della Provincia di Cuneo ospita un convegno sulla gestione sostenibile della fauna ittica nel territorio cuneese. L’evento si svolge il 1° dicembre dalle 9 alle 16,30 e si propone come un momento di confronto tra istituzioni, enti di ricerca, associazioni, esperti e operatori del settore ittico e ambientale.

Il convegno inizia con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Luca Robaldo, del consigliere delegato alla pesca, Simone Manzone, e dell’assessore regionale alla Pesca, Paolo Bongioanni. Seguiranno interventi di esperti su aspetti normativi, gestionali e scientifici, con la moderazione di Simone Manzone.

L’obiettivo dell’evento è esplorare strategie, esperienze e prospettive future legate alla gestione delle risorse ittiche delle acque interne. La partecipazione è gratuita previa iscrizione al link https://convegnofaunaittica.eventbrite.it/.

