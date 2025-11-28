Gestione fauna ittica in Italia

Il Centro Incontri della Provincia di Cuneo ospita un convegno sulla gestione sostenibile della fauna ittica nel territorio cuneese. L’evento si svolge il 1° dicembre dalle 9 alle 16,30 e si propone come un momento di confronto tra istituzioni, enti di ricerca, associazioni, esperti e operatori del settore ittico e ambientale.

Il convegno inizia con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Luca Robaldo, del consigliere delegato alla pesca, Simone Manzone, e dell’assessore regionale alla Pesca, Paolo Bongioanni. Seguiranno interventi di esperti su aspetti normativi, gestionali e scientifici, con la moderazione di Simone Manzone.

L’obiettivo dell’evento è esplorare strategie, esperienze e prospettive future legate alla gestione delle risorse ittiche delle acque interne. La partecipazione è gratuita previa iscrizione al link https://convegnofaunaittica.eventbrite.it/.