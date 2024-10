Gestione del dolore cronico e appropriatezza nell’uso dei FANS

Il dolore cronico è una condizione clinica rilevante per l’impatto sulla qualità della vita e i costi economici associati, con circa 13 milioni di persone in Italia che ne soffrono, generando costi annuali superiori a 36,4 miliardi di euro, di cui 25,2 miliardi sono costi indiretti. La gestione del dolore, in particolare di quello lieve e moderato, è cruciale, tuttavia spesso si fa ricorso a farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) in automedicazione, senza considerare adeguatamente il profilo rischio-beneficio e le potenziali controindicazioni.

Un’analisi condotta su 8 regioni italiane ha esaminato l’uso dei FANS nella gestione del dolore cronico, rivelando un incremento delle prescrizioni dei FANS durante il periodo pandemico, in concomitanza con le linee guida per il trattamento della Covid-19. Nel 2022, si è registrato un aumento del 23,12% delle prescrizioni, superando l’incremento del report OSMED, che era del 20,22%. L’ibuprofene è risultata la molecola più prescritta, con un incremento del 25,40% rispetto al 2021.

Il lavoro dei Medici di Medicina Generale (MMG) è fondamentale per affrontare il tema del dolore cronico, che incide significativamente sulla disabilità e sulla vita quotidiana dei pazienti. Si sta assistendo a un cambiamento verso una gestione più strutturata del dolore cronico, testimoniato da una diminuzione della crescita delle prescrizioni di FANS in fascia A, che nel 2023 è stata del 16,69%.

Nicola Calabrese, Vicesegretario Nazionale di FIMMG, sottolinea l’importanza della medicina generale nella gestione del dolore cronico, enfatizzando l’adozione di strategie proattive attraverso le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT).

I FANS, come l’acido acetilsalicilico e l’ibuprofene, sono comunemente utilizzati per il trattamento del dolore e delle infiammazioni. Per infiammazioni acute e localizzate si consigliano formulazioni topiche, mentre per condizioni infiammatorie generalizzate o dolore intenso si optano per formulazioni orali. I FANS agiscono rapidamente, in genere entro 30-60 minuti dall’assunzione.