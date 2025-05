Gestione Contratti per Webuild: Responsabile Esperto

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: ADDETTO GESTIONE CONTRATTI WEBUILD



Azienda: Adecco



Descrizione del lavoro: WEBUILD, leader mondiale nella realizzazione di grandi infrastrutture, ricerca ADDETTO GESTIONE CONTRATTIVi sarà un iniziale percorso di formazione della durata di due settimane. Al termine, la risorsa verrà inserita con contratto indeterminato.

La risorsa si occuperà di:

Supportare il Contract Manager di commessa, fornendo ogni supporto necessario alla corretta gestione dei contratti, con capacità di interrelazione e confronto con i rappresentanti della Committenza e dei vari stakeholders coinvolti.

In particolare, collabora sulle seguenti attività:Analisi dei rischi contrattuali e del progetto in conformità alla normativa di riferimento;Supporto al Project Manager e al Contract Manager di commessa nell’analisi preventiva di ogni implicazione contrattuale e normativa, prevenendo le conseguenze rispetto alle azioni intraprese;Supporto e coordinamento alla predisposizione e Gestione dei claims, nell’ottica della ottimale soluzione a tutela della società;Valutazione dei rischi connessi al contratto posto a base di gara;Supporto al Contenzioso in particolare nella gestione delle attività dei Collegi Consultivi tecnici, curando i rapporti con i legali e tecnici esterni incaricati per tali attività;Coordinare redazione e aggiornamento delle reportistiche previste;Eventuale assunzione di incarichi in comitati di Commessa.Requisiti:Laurea in Ingegneria CivileBuona conoscenza del processo contrattualistico e relativa conoscenza lavorativa;Gradita conoscenza del Diritto delle Costruzioni e del Codice degli Appalti;Comprensione dei rischi commerciali chiave e capacità di gestire il processo di revisione dei rischi contrattuali e le relative verifiche in merito;Buona capacità di comunicazione e di scrittura;Attitudine ai rapporti interpersonali e buone capacità di negoziazione.Si offre:

– Formazione gratuita, inizio 12 maggio 2025

– Sedi di lavoro: Grottaminarda (AV)

Luogo: Grottaminarda, Avellino