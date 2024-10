Gessica Notaro critica Shaila: “È brutto vedere cosa ha fatto”

Sabato notte, durante una puntata di “Non è la Rai”, Shaila Gatta ha rivelato di non essere interessata a Javier Martinez, chiedendosi: “Adesso come ne esco?”. Le sue affermazioni hanno suscitato risate tra le ragazze per alcuni comportamenti “romantici” di Javier, il che ha portato Gessica Notaro a intervenire sui social. In una serie di storie Instagram, Gessica ha difeso il suo amico Javier, sottolineando che è un ragazzo di sani principi e bacchettando Shaila per il suo atteggiamento.

Gessica ha condiviso la sua preoccupazione riguardo al messaggio che Shaila trasmette, ammonendo che le donne spesso si attraggono per gli uomini sbagliati, mentre i bravi ragazzi sono trascurati. Ha evidenziato che è deludente vedere una ragazza prendere in giro un uomo rispettabile in diretta TV, suggerendo che, sebbene gli uomini problematici possano dominare le nostre esperienze, dovremmo invece apprezzare chi merita il nostro rispetto. Gessica ha suggerito che il video in cui Shaila deride Javier non sarebbe piaciuto a quest’ultimo, che è sinceramente interessato.

Ha poi continuato affermando che, sebbene non giudichi Shaila, un uomo buono come Javier merita un trattamento migliore, specialmente considerando che il mondo è pieno di narcisisti malvagi. Gessica ha incoraggiato le ragazze a riflettere sul valore degli uomini “bravi” e a non deriderli, sottolineando che in futuro potrebbero pentirsi di averli trascurati.

Inoltre, Gessica ha lanciato un messaggio a Javier all’inizio della sua esperienza nella casa del Grande Fratello. Ha riconosciuto il viaggio che sta per intraprendere e ha esortato il pubblico a guardare oltre la sua apparenza, per scoprire la sua vera essenza. Ha ribadito che, sebbene Javier potrebbe affrontare delle sfide, la sua vera vittoria sarà riflessa nei valori umani e nel supporto che riceverà dalla sua squadra. Gessica ha chiuso il suo messaggio con affetto, augurando a Javier un grande successo, qualunque sia l’esito della sua avventura.