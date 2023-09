Gerry Scotti verso Sanremo: tutte le volte che è stato a un passo dal condurlo

“Non succede, ma se succede” con queste parole Amadeus ha condiviso sui social alcuni suoi scatti in compagnia di Gerry Scotti. I due – intenti a fare colazione – ammiccano alla fotocamera e ironizzano su. L’allusione, ovviamente, è al prossimo Festival di Sanremo

E se succedesse davvero? Amadeus corteggia Gerry Scotti fin dal suo primissimo Festival di Sanremo, datato febbraio 2020. A confessarlo è stato proprio il conduttore Mediaset.

“Festival di Sanremo? Lo scorso febbraio 2020 era praticamente fatta. Amadeus mi disse che voleva confezionare una serata con me e Fiorello, e ricomporre il trio di Radio Deejay, ma stavo registrando ‘Chi vuol essere Milionario?’ a Varsavia e avrei dovuto fermare tutto, prendere un aereo per Nizza, poi il taxi per Sanremo: troppo complicato. Ora, se Amadeus e Fiorello rinnovano l’invito, parteciperò con immenso piacere“.

L’invito al conduttore di Caduta Libera Amadeus glielo ha esteso anche per la seconda edizione, quella del 2021.

“Penso sempre che gli amici sappiano che le porte sono aperte e tendo a essere timido nel chiedere perché l’amicizia è diversa dalla formalità. Soffro tanto i no, mi fanno rimanere male, perciò preferisco buttare l’amo e intuire il rifiuto, perché se fosse esplicito mi renderebbe triste”.

Gerry Scotti verso il Festival di Sanremo nel 2020, nel 2021, nel 2022 e nel 2024

Così come lo avrebbe voluto al suo fianco pure nel 2022.

“Gerry Scotti è uno dei conduttori più bravi, colonna di Canale 5. Abbiamo fatto radio. Potrebbe essere venire qui all’Ariston ospite, perché no?”.

Quest’anno invece (durante l’edizione 2023) non si sono rincorsi rumor sul conduttore di Caduta Libera, mentre si riaprono per l’edizione 2024 sulla carta l’ultima di Amadeus. Non succede, ma se succede? Sarebbe bellissimo.