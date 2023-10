Gerry Scotti non ha mai commentato apertamente gli ascolti dei suoi programmi televisivi, ma col debutto in prima serata del suo quiz Caduta Libera si è tolto qualche sassolino.

Domenica sera, infatti, Canale 5 ha mandato in onda Caduta Libera – I Migliori, uno speciale del quiz di Gerry Scotti con tutti i campioni. La puntata è stata vista da 1.622.000 telespettatori pari all’11,5% di share. Nella stessa sera, come sappiamo, è tornato anche Fabio Fazio col suo Che Tempo Che Fa.

Ascolti 15 ottobre, quanto ha fatto il debutto di Che Tempo Che Fa https://t.co/BZTZyh9LvQ — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 16, 2023

Il programma di Fazio è di canale Nove, ma per l’occasione il gruppo Warner Bros Discovery l’ha mandato in simulcast su tutti i suoi canali, pure su Real Time, ottenendo per questo degli ascolti un po’ gonfiati. Ecco come riporta DM nel dettaglio:

“Il debutto della ventunesima edizione di Che Tempo Che Fa, dalle 20.36 alle 22.18, segna 2.100.000 spettatori (10.5%). A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22.23 alle 0.11, ha fatto compagnia a 1.122.000 telespettatori pari all’8.2% (Che Tempo Che Fa – L’Importante è Finire della durata di 4 minuti: 516.000 – 7.8%). In totale considerando il simulcast su tutte le reti free del gruppo Warner Bros. Discovery il programma di Fabio Fazio ha ottenuto 2.005.000 spettatori con il 10.79%, 2.608.000 spettatori con il 13% nella parte centrale (con 7.642.000 contatti), e 1.476.000 spettatori con il 10.83%”.

Gerry Scotti tira una frecciatina velata a Fabio Fazio

Il risultato di Caduta Libera – I Migliori è stato commentato su Instagram anche da Edmundo Conti, tv content supervisor del gruppo Endemol Shine Italy, che ha scritto: “Un risultato sorprendente per il nostro Caduta Libera I Migliori: il secondo programma più visto della serata nella serata più competitiva della settimana! Evviva!“. Ed è proprio sotto questo post che Gerry Scotti ha tirato la sua frecciatina: “Pensa, su una sola rete!!!“. E chi vuol capire…