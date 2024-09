Gerry Scotti: “Sono orgoglioso che piacciano molto ai gay”

Questa settimana Gerry Scotti si è raccontato al settimanale Gente, condividendo aneddoti e riflessioni sulla sua carriera e vita personale. Ha rivelato che, nonostante abbia lavorato con molte delle donne più belle della televisione, nessuna di loro ha mai tentato di flirtare con lui. Ricordando gli anni ’80, quando lavorava come deejay a Ibiza con Cecchetto, Linus e Sandy Marton, Scotti ha descritto la situazione di quegli anni come divertente, con le donne più belle che gravitavano attorno a Sandy. Oggi, si è detto onorato di piacere anche al pubblico gay e di avere un buon seguito tra le signore over 80.

In merito ai guadagni, Scotti ha chiarito che, pur non essendo il calciatore più pagato, ha avuto una carriera di 40 anni da protagonista in televisione, potendosi così considerare soddisfatto economicamente. Ha sottolineato di non essere stato mai influenzato dalle scelte economiche e di non avere mai avuto bisogno di un manager, cosa che lo distingue da molti colleghi del settore come Bonolis, Fiorello e Conti. Dal suo punto di vista, l’assenza di un manager gli ha permesso di mantenere piena autonomia sui propri guadagni, una situazione condivisa solo con altri pochi nomi noti, come Maria De Filippi.

Infine, parlando di Stefano De Martino, Scotti ha riconosciuto le sue qualità, come sorriso, disinvoltura e bellezza, sottolineando che ha già raggiunto un successo notevole conducendo programmi importanti. Con una carriera così lunga e variopinta, Gerry Scotti continua a essere una figura di riferimento nel panorama televisivo italiano, mantenendo un atteggiamento di umiltà e gratitudine per ciò che ha raggiunto. La sua capacità di navigare il mondo dello spettacolo senza compromessi economici e la sua autentica personalità lo rendono un personaggio amato dal pubblico.