Gerry Scotti serve un caffeuccio alla Clerici: frecciatina a Io Canto Family

Antonella Clerici nei suoi programmi è sempre affabile, umana e mite, ma nelle ultime interviste sulla carta stampata e a Belve ha dimostrato di avere degli artigli affilati e di saperli usare se l’occasione lo richiede (la sua intervista dalla Fagnani è stata tra le più sorprendenti). Un altro che come Antonellina è considerato tra i volti più gentili e amabili della tv è Gerry Scotti e proprio come la collega, anche lui ultimamente ha mostrato un suo lato inedito.

Il conduttore in una delle ultime puntate di Striscia la Notizia ha servito un caffeuccio bollente a Francesca Fagnani: “Lei dice che dei suoi colleghi indossano marchi e che conq ueste firme sono sotto contratto. Visto che è una giornalista e una belva, che faccia i nomi, in primis per rispetto del pubblico. E li dica, che siano volti ti Mediaset, Rai o La7. Noi a Striscia aspettiamo la chiamata. Francesca dimostraci che sei una belva, quella di un tempo, non la belva addomesticata che dicono adesso“. Scotti di recente è tornato a lanciare frecciatine, ne ha scagliata un’altra proprio ieri sera.

Gerry Scotti e il caffeuccio per Antonella Clerici.

Ieri sera Michelle Hunziker ha debuttato con Io Canto Family e Gerry è passato a darle il suo personale in bocca al lupo, ma prima di lasciare la scena ha sganciato una shade: “Mi sono inventato un titolo. Guarda che è bello, potrebbe essere un format, ‘Ti Lascio una Trasmissione’. Vai che è proprio bello!“. A molti è apparso chiaro il possibile riferimento al programma della Clerici ‘Ti Lascio Una Canzone’.

Lo scorso febbraio (dopo la messa in onda di Io Canto Generation e in previsione di un possibile Io Canto Senior) Antonella Clerici ha espresso la sua opinione in merito ai format canterini di Mediaset: “Senior? Dai, ma è uno scherzo. Spero che lo sai, perché altrimenti qui è il colmo. Tuytto è iniziato quando facevo Ti Lascio Una Canzone e loro hanno portato Io Canto. Dopo nulla, poi io ho preso The Voice e loro hanno ripreso Io Canto, che per anni era stato fermo. Mi auguro almeno che questi programmi vengano trasmessi in periodi diversi, perché non sarebbe un bel servizio per il pubblico“.

“TI LASCIO UNA TRASMISSIONE” stilettata di Gerry per chi sapete voi!!😎 Finalmente Gerry si toglie dei sassolini e fa bene, lo può fare!!#IoCantoFamily — CinguettaTV (@CinguettaTV) May 20, 2024