Dopo un siparietto in cui imitavano due cinesi, Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono stati travolti da una grossa polemica. I due conduttori di Striscia la Notizia sono stati accusati di razzismo. La Hunziker ieri mattina si è scusata con un video registrato in inglese (visto che il video del loro sketch è arrivato anche in America) e invece il suo collega ha preferito parlarne in diretta nel tg satirico.

Al termine di un servizio di Rajae Bezzaz sulle persone orientali che ricorrono alla chirurgia plastica per avere sembianze “più occidentali”, il conduttore ha lanciato il suo messaggio. Gerry ha detto che il programma di Antonio Ricci è da sempre contro tutti i tipi di discriminazione.

“Brava Rajae, complimenti. Poi volevo dire che chi segue Striscia la Notizia sa bene che siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione. Chi invece non ci segue, vabbè, ci seguirà“.

Non propriamente delle scuse, ma una precisazione. Di sicuro quello di Michelle e Gerry non era un attacco in malafede, ma piuttosto uno scivolone che si può perdonare. Io mi preoccuperei invece di certi comici che hanno già annunciato che nel loro show scherzeranno senza pensarci troppo su “ciccioni”, “stranieri” e “gay”.

Gerry Scotti e la risposta alla polemica sul siparietto “dei cinesi”.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti che chiederanno scusa in diretta televisiva al popolo cinese.#striscia #striscialanotizia #Cina pic.twitter.com/PR0NkFNqDh — Antonio M. Fasulo (@fasulo_antonio) April 14, 2021