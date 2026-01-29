Gerry Scotti replica a Fabrizio Corona

Gerry Scotti replica alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che aveva attaccato diversi volti Mediaset, tra cui lo stesso Scotti e Alfonso Signorini, nel suo podcast Falsissimo. Corona aveva accusato Scotti di aver avuto rapporti con le sue letterine, oltre che professionali. Scotti risponde che le buone notizie e le verità vengono accolte tiepidamente, mentre le fake news e le menzogne hanno un riscontro più rilevante e generano odio e cattiveria.

Scotti afferma che le presunte rivelazioni di Corona sono false e che lui è seguito da un ottimo avvocato sulla questione. Si dichiara amareggiato per le donne coinvolte e sostiene che sono state trattate come “pupazzi” o “bambole di pezza”, mentre sono donne che meritano rispetto. Sottolinea che queste donne hanno un lavoro e delle famiglie e non meritano di sentire falsità imbarazzanti.

Nonostante la polemica, Scotti è felice di notare che il successo de La ruota della fortuna non è stato fermato e che il game show è diventato il più importante rivale di Affari Tuoi. Confessa inoltre di sentire Stefano De Martino tramite messaggi e afferma che la competizione tra i due programmi è leale e sana, e che dovrebbe essere paragonata a quella tra Sinner e Alcaraz.