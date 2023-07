Gerry Scotti ironizza su dove cadono i concorrenti a Caduta Libera

Gerry Scotti è da tempo un affermato tiktoker (e sì, non è neanche eccessivamente cringe) e in uno dei suoi ultimi video ha pure ironizzato sulla caduta dei concorrenti a Caduta Libera.

Come già sappiamo, cosa c’è sotto la botola è un tabù televisivo e teoricamente nessuno potrebbe rivelarlo (anche se online esiste un video che ritrae una caduta ripresa proprio da sotto la botola).

Caduta Libera, cosa c’è sotto la botola: il video della caduta fatto da sotto https://t.co/RKEhyPPgdY #CadutaLibera — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 18, 2023

Gerry Scotti ironizza sulla caduta dei concorrenti a Caduta Libera

A confermare il tabù è stata in tempi non sospetti Maria Teresa Ruta durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. L’ex vippona ha parlato proprio di contratti di riservatezza e di assicurazioni.

“Per contratto non possiamo dire cosa c’è sotto la botola, né quanto è alta. Il vuoto d’aria si sente, a me è volata tutta la gonna. Ora però non potrei più partecipare perché ho già fatto 60 anni. A Caduta Libera prendono solo under 60 proprio per la caduta. Ti fanno una piccola assicurazione in caso di incidente, ma non vogliono rischiare”.

In merito alla caduta anche Gerry Scotti ha detto la sua, facendolo in modo ironico e divertente.

Ecco il video:

Attualmente Mediaset sta mandando in onda le repliche del quiz, anche se qualche settimana fa ha mandato alcune puntate inedite. Una decisione che ha mandato in confusione il pubblico e che non è affatto piaciuta a Gerry Scotti, come confessato fra le pagine del settimanale Chi.