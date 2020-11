Gerry Scotti proprio come Carlo Conti a Tale e Quale Show ed Alessandro Cattelan ad X Factor, ha partecipato in collegamento via Skype a Tu Si Que Vales, perché positivo al CoronaVirus.

La puntata di Tu Si Que Vales che abbiamo visto ieri sera (e che si è scontrata con la semifinale di Ballando con le Stelle) è stata registrata in due momenti diversi: metà esibizioni risalgono ad inizio ottobre e l’altra metà a fine ottobre, quando Gerry Scotti era in isolamento domiciliare perché trovato positivo al Covid-19.

Per questo motivo durante la puntata il conduttore è stato in parte in presenza ed in parte in collegamento.

Gerry ha annunciato di aver contratto il Covid-19 lo scorso 26 ottobre quando, su Instagram, ha scritto: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

Al momento è sempre positivo ed in quarantena.