Gerry Scotti e Antonella Clerici: Co-Conduttori d’eccezione alla Prima Puntata di Sanremo 2025

Carlo Conti ha ufficializzato i nomi dei due nuovi co-conduttori per il Festival di Sanremo 2025: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Dopo diverse indiscrezioni, è stata confermata la presenza di Scotti, mentre Clerici condividerà il palco dell’Ariston con Conti durante la prima serata, in programma per martedì 11 febbraio. Conti ha sottolineato che l’idea è di creare una coconduzione corale, arricchita dalla presenza di amici e volti diversi.

Durante l’annuncio, Scotti, che per la prima volta parteciperà al Festival, ha espresso la sua gioia, affermando di considerare Conti un vero amico e parlando del legame con Clerici. Ha scherzato sul suo peso, sottolineando che non c’è mai stato un presentatore di 100 kg al Festival. La serata di apertura promette emozioni anche grazie al super ospite Jovanotti.

Conti ha anche ricordato Fabrizio Frizzi, esprimendo il desiderio che, se fosse stato in vita, avrebbe voluto che fosse con loro sul palco. Per Antonella Clerici, il Festival rappresenta un ritorno, avendo già condotto in solitaria nel 2010 e co-condotto in altre edizioni.

Inoltre, Carlo Conti ha rivelato i titoli delle 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025, annunciando artisti come Elodie e Fedez. Il Festival si preannuncia quindi come un evento ricco di novità e sorprese.