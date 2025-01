Gerry Scotti a Sanremo 2025: Co-conduttore per Amicizia senza Cachet

Gerry Scotti co-condurrà la prima serata del festival di Sanremo 2025, insieme ad Antonella Clerici e Carlo Conti, senza percepire alcun compenso. Scotti ha dichiarato: “È bello poterselo permettere”, sottolineando che ha chiesto di partecipare senza un cachet per motivi di amicizia. La conferma della sua partecipazione da parte di Mediaset è stata immediata, con il dirigente Pier Silvio Berlusconi che ha sostenuto la sua decisione in tempi brevi.

Scotti ha condiviso la sua emozione riguardo all’opportunità di salir sul palco di uno dei festival musicali più prestigiosi, motivandolo come un modo per soddisfare una curiosità personale. Nonostante la rivalità storica con Conti nel panorama televisivo, egli si sente unito a lui e a Clerici da passioni comuni come la musica, il mare e la famiglia.

In merito a polemiche recenti legate al festival, Scotti ha voluto precisare che non vi è alcuna necessità di una “pax televisiva” tra Mediaset e la Rai. Ha ribadito di avere un buon rapporto con la propria azienda e che Sanremo rappresenta un evento significativo per tutti i media, essendo un programma che celebra la musica.

Riguardo alla differenza generazionale, Scotti ha affermato che, sebbene i tempi cambino, la musica rimane fondamentale, sia per la sua generazione che per i giovani di oggi, che vivono un’epoca caratterizzata dai social media. La sua partecipazione al festival rappresenta quindi un ponte tra diverse generazioni, incentrato sull’amore per la musica.