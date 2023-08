Germania, un miliardo di euro in finanziamenti pubblici sull'intelligenza artificiale

La Germania avrebbe delineato piani per spendere quasi 1 miliardo di euro nella ricerca sull’intelligenza artificiale nei prossimi due anni attraverso finanziamenti pubblici, nel tentativo di intensificare la competizione con gli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Reuters, la Ministra dell’Istruzione e della Ricerca, Bettina Stark-Watzinger, ha stabilito l’obiettivo, che è quasi il doppio di quanto precedentemente investito nella ricerca in questo campo. Come parte del piano, il paese mira a creare 150 nuovi laboratori universitari per la ricerca sull’IA, espandere i centri dati e rendere i set di dati pubblici più accessibili per generare nuove intuizioni. Sembra che Stark-Watzinger creda che l’Europa potrebbe avere un vantaggio rispetto a nazioni come gli Stati Uniti e la Cina grazie al quadro normativo del continente e al potenziale di collaborazione con altri paesi dell’Unione Europea. Ha inoltre affermato che l’Europa pone maggiore attenzione alla privacy e alla sicurezza personale nello sviluppo dell’IA e potrebbe quindi attirare maggiori investimenti privati. “Abbiamo un’intelligenza artificiale che è spiegabile, affidabile e trasparente”, ha detto. “Questo è un vantaggio competitivo”. Tuttavia, il paese ha ancora molta strada da percorrere per eguagliare gli investimenti degli Stati Uniti: citando un rapporto dell’Università di Stanford, Reuters ha riportato che la spesa governativa statunitense per l’IA nel 2022 è stata di 3,3 miliardi di dollari, mentre il settore ha attratto 47,4 miliardi di dollari di investimenti privati.