– Risultano in aumento i prezzi all’ingrosso in Germania che registrano a settembre un incremento dello 0,2% su base mensile, come nel mese precedente.

Lo annuncia l’Ufficio Federale di Statistica tedesco Destatis. Gli analisti si aspettavano invece un incremento dello 0,3%.

I prezzi all’ingrosso su base annuale sono diminuiti del 4,1% contro il -2,7% registrato ad agosto.