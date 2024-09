Germania, prezzi all’ingrosso di agosto peggiori del previsto

I prezzi all’ingrosso in Germania hanno mostrato un peggioramento ad agosto, con una diminuzione dello 0,6% rispetto al mese precedente, a seguito di un incremento dello 0,3% registrato a luglio. Questa informazione è stata comunicata dall’Ufficio Federale di Statistica tedesco, Destatis. Gli analisti si aspettavano invece un leggero aumento dello 0,1%. In termini annuali, i prezzi all’ingrosso continuano a essere in calo, con una flessione dell’1,1%, rispetto al -0,1% registrato nel mese di luglio. Questi dati indicano un trend negativo nel settore dei prezzi, che potrebbe influire su vari aspetti dell’economia tedesca e dell’Unione Europea in generale.

Navigazione articoli