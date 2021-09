“La Spd aspetta che i sindacati le diano il via libera”. Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn è visibilmente irritato. Il politico cristianodemocratico non è riuscito a ottenere l’obbligo del Green Pass sul posto del lavoro, ma solo un diritto a chiedere la certificazione dei vaccini in alcuni luoghi ‘sensibili’ come le scuole, gli asili, gli ospedali, le carceri, i centri di accoglienza per i migranti o le case di riposo.

Stamane Spahn ha rivelato in sostanza che nella trattativa con il partner di governo socialdemocratico non è riuscito a ottenere un obbligo generalizzato al Green Pass nei posti di lavoro. E sia il ministro, sia la cancelliera Angela Merkel escludono tassativamente l’introduzione di un obbligo vaccinale. Complice anche una campagna elettorale difficile, la Germania evita qualsiasi offensiva sui vaccini e i Green Pass, in netto contrasto con l’Italia e la Francia. E in un Paese in cui la quota dei vaccinati langue poco sopra il 61%.

Nel testo del compromesso, che sarà approvato la settimana prossima dal Bundestag e che la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha anticipato, si legge che “il datore di lavoro può pretendere, se ciò è utile a impedire la diffusione del coronavirus, che il lavoratore mostri il certificato vaccinale o la prova di immunità naturale in seguito a guarigione da Covid-19”. I dati vanno chiesti esclusivamente al lavoratore che in alcun modo deve sentirsi obbligato a vaccinarsi, specifica la legge.

In un Paese da sempre estremamente attento alla privacy, dettaglio su cui stanno insistendo soprattutto i sindacati, la Spd ha voluto anche che i dati sanitari degli impiegati vengano registrati soltanto finché ci sarà la pandemia. Le associazioni degli imprenditori, al contrario, avevano insistito su un obbligo generalizzato del Green Pass per tutelare lavoratori, fornitori e clienti.

Le modifiche alla legge sulla pandemia che saranno discusse la prossima settimana modificano anche i criteri generali per valutare la gravità della pandemia. Molto più rilevante dell’indicatore preso a riferimento ad oggi, l’incidenza per ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni, varanno d’ora in poi l’ospedalizzazione, ossia quanti infetti ogni 100mila abitanti saranno ricoverati, ma anche la disponibilità dei letti nelle terapie intensive e la quota dei vaccinati.