Germania, la dogana tedesca blocca una nave della “flotta fantasma” russa

La dogana tedesca ha sequestrato la petroliera “Eventin”, sospettata di far parte della “flotta ombra” russa e di supportare gli sforzi della Russia per aggirare le sanzioni internazionali. La nave era stata precedentemente rimorchiata in acque più sicure da un rimorchiatore tedesco lo scorso gennaio, dopo essere stata trovata alla deriva in mare aperto al largo della costa baltica. Questo sequestrato evidenzia l’impegno della Germania nel contrastare le attività marittime che violano le sanzioni. Le autorità tedesche continuano a monitorare e prendere provvedimenti contro le imbarcazioni sospette, nel tentativo di frenare i tentativi della Russia di eludere le restrizioni economiche imposte dalla comunità internazionale. La situazione in corso sottolinea l’importanza della cooperazione tra i paesi europei per garantire l’applicazione delle sanzioni e mantenere la sicurezza nelle acque europee. L’azione della dogana tedesca rappresenta un passo significativo nella lotta contro il contrabbando e le violazioni delle sanzioni, che stanno diventando sempre più sofisticate e difficili da individuare.