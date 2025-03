Germania-Italia 3-3, i tedeschi alle Final Four di Nations League

Dopo un primo tempo deludente, l’Italia ha pareggiato 3-3 contro la Germania, nonostante una grande reazione nella ripresa. La partita, giocata a Dortmund il 23 marzo, ha visto gli azzurri subire tre gol nei primi 45 minuti, con Kimmich che ha segnato su rigore al 30’ e Musiala che ha approfittato della distrazione della difesa italiana per due reti. L’Italia ha provato a reagire, ma il primo tempo si è chiuso con la Germania in controllo.

Nella ripresa, il selezionatore Spalletti ha effettuato cambi strategici, inserendo Frattesi e Politano. L’Italia è apparsa più incisiva e Kean ha accorciato le distanze al 49’, segnando con un tiro potente da fuori area. Gli azzurri hanno continuato a premere, e al 69’ Kean ha realizzato la seconda rete grazie a un assist di Raspadori. Tuttavia, un episodio controverso si è verificato al 74’, quando l’arbitro non ha assegnato un rigore all’Italia dopo un fallo in area su Di Lorenzo, nonostante la revisione al Var.

Nonostante la delusione, l’Italia ha continuato a cercare il pareggio, che è arrivato al 95’ con un rigore trasformato da Raspadori, dopo un fallo di mano di Mittelstadt. Il finale ha visto gli azzurri tentare di conquistare addirittura la vittoria, ma l’ultima occasione, sfiorata da Bastoni, non ha avuto esito positivo. La Germania si qualifica così per le final four di Nations League, mentre il dibattito sul rigore non assegnato all’Italia è destinato a continuare.