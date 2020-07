Ne sarebbe rimasto uno solo, ma il derby del nord più derelitto della storia del calcio tedesco non ci sarà. Niente Werder Brema-Amburgo, sarebbe stato un drammatico spareggio per decidere il diritto a stare in Bundesliga. Colpa dell’Amburgo, che ha proseguito imperterrito nella mania suicida iniziata due anni fa, quando per la prima volta la squadra di miti come Uwe Seeler e Horst Hrubesch è retrocessa in Zweite, azzerando il famoso orologio che segnava da sempre la permanenza tra i grandi. Questa stagione sembrava quella buona, ma niente. L’Amburgo è arrivato cotto all’appendice del post lockdown: non ha tenuto il passo di Arminia Bieleld e Stoccarda (le promosse in Bundesliga) e nella gara chiave per ottenere almeno il play off/out si è fatto rimontare e battere al 95′ dall’Heidenheim. Poi il ‘capolavorò : mentre allo stesso Heidenheim veniva il braccino a Biefeld (sconfitta netta, 3-0), l’Hsv perdeva in casa contro il demotivato Sandhausen. Un catastrofico 1-5, sarebbe bastata la miseria di un punto per sfangarla. Troppo, anche per vari sponsor ammaliati dalla prospettiva di una pronta risalita in Bundes, ma ora decisi a dileguarsi.





Ne resterà quindi uno solo, forse… Perché i dinosauri rischiano seriamente l’estinzione in Germania. Facciamo chiarezza: il BundesDino originale è l’Amburgo, che però con la retrocessione ha perso lo scettro. Ora, ironia della sorte, la squadra con più presenze nel massimo campionato è diventata l’acerrimo nemico Werder. Più presente di tutti, persino del Bayern Monaco, che saltò la prima edizione in quanto nella scelta delle squadre per la Baviera, gli fu preferito l’allora più potente Monaco 1860. I bavaresi saltarono anche la seconda, tanto che la loro promozione arrivò solo nel maggio del 1965.

Meglio il Werder. Prima gara tra i grandi, un 3-2 al Borussia Dortmund del 24 agosto del 1963. Primo titolo a stretto giro di posta: stagione 64/65, 3 punti di margine sul Colonia. Appuntamento fisso o quasi con la massima serie. Una sola assenza: nel 1980 la squadra chiuse al penultimo posto e andò giù, ma paradossalmente fu la scintilla per accendere il periodo più caldo del club. Fu scelto un navigatore di lungo corso come Kuno Klötzer, uno che aveva vinto pochi anni prima la Coppa delle Coppe con l’Amburgo: le cose andarono nel verso giusto, ma nell’aprile del 1981 Klötzer ebbe un grave incidente stradale e necessitò di un lungo recupero. La squadra fu affidata quindi ad un emergente, Otto Rehaggel (anni dopo guru della Grecia campione d’Europa contro ogni pronostico): non solo portò a termine la missione, ma restò in carica 14 anni conquistando due titoli tedeschi, due Coppe di Germania e una Coppa delle Coppe.





Quattordici anni, la stessa durata dell’ultimo grande ciclo del Werder, targato Thomas Schaaf. A lui, tecnico dal 1999 al 2013, si deve la conquista del quarto titolo della storia. Poi poca roba e il tentativo di rinverdire la tradizione affidandosi ad un giovane, Florian Kohfeldt: 38 anni, nei quadri tecnici del club da quando ne aveva 24, da tre alla guida della prima squadra. Una scelta in linea con il recente orientamento del calcio tedesco, quello dei tecnici baby alla Nagelsmann (ora al Lipsia) per intenderci. Risultati medi nelle prime due stagioni, il baratro ad un passo da in questa. Al play out all’ultima giornata e solo grazie alla correttezza dell’Union Berlino, che ha affossato il Fortuna Dusseldorf (a cui bastava un punto) permettendo il sorpasso in extremis. Comunque a Kohfeldt non si può imputare più di tanto. La squadra è quello che è: in passato l’attacco era guidato da un certo Rudi Voeller (uomo da 97 reti in 137 gare), adesso i bomber si chiamano Yuya Osako e Milot Rashica, gente da 8 reti a testa. E in panchina, pronto a subentrare e decidere come faceva l’Altafini di una volta, la gloria Claudio Pizarro, 42 anni il prossimo ottobre: dalla scorsa stagione è diventato il più anziano marcatore della storia della Bundesliga. Unico piccolo, grande neo, quando è stato chiamato in causa in questa, non ha inciso granché: zero gol in campionato.

Ora l’incubo dei nuovi dinosauri sono proprio i giustizieri dell’Amburgo. Werder-Heidenheim, partita d’andata stasera, ritorno il 6 luglio a campi invertiti. Società che più distanti non si può. L’Heidenheim è la costola di una polisportiva nata con la ginnastica nel 1846. Il calcio arriva nel 1911, quello che conta, dopo una serie di fusioni e rifondazioni noiose da elencare per chi scrive per chi legge, appena sei anni fa. Prima volta in Zweite liga, postazione poi non più mollata. Un orgoglio per una cittadina uscita dall’anonimato e fissata sui libri di storia per aver dato i natali ad un famosissimo soldato dell’esercito tedesco, la ‘volpe del desertò Erwin Rommel. Situata nel Baden-Württemberg, conta 50mila abitanti, ma non tutti appassionati esclusivamente di calcio.

Alcuni dividono la passione con il baseball: l’Heidenheim Heideköpfe, nonostante la giovane età (squadra fondata nel 1992), ha vinto già 4 titoli tedeschi. Tutto sommato niente in confronto ciò che significherebbe andare in Bundesliga. Dovesse riuscire, sarebbe il premio alla carriera dei due condottieri. Il è primo è l’allenatore Franck Schmidt, che dopo una parabola di medio livello nelle serie inferiori, ad Heidenheim ha appeso gli scarpini al chiodo per dedicarsi alla carriera da allenatore. In sella da 13 anni, ed in questo la politica è simile a quella del Werder dei tempi doro. L’altro è l’inossidabile capitan Schnatterer, 35 anni e non sentirli. Stasera giocherà la gara 407 con il club, con la speranza di arricchire il bottino delle reti già cospicuo (è a quota 122). Poteva fare il salto di qualità con squadre di medio rango, proverà a farlo ugualmente senza disfare le valigie. L’aneddotica lo segnala ghiotto di pasta, soprattutto nelle vicinanze delle partite: cercherà di servirne un piatto avvelenato al vecchio Werder.







