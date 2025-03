Germania: fine dell’austerità e aumento della spesa per la difesa

La Germania sta abbandonando le politiche di austerity, approvando un aumento delle spese per la difesa. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nella gestione economica del Paese, che si allontana dalle misure di contenimento della spesa. Per diventare legge, il provvedimento deve ottenere una maggioranza di due terzi nel Bundesrat, la camera alta che rappresenta gli Stati tedeschi. Questo nuovo orientamento nelle spese rifletta una crescente consapevolezza della necessità di investire nella sicurezza e nella difesa, soprattutto alla luce delle attuali sfide geopolitiche in Europa. Il governo tedesco sembra essere pronto a rispondere a queste esigenze, aumentando il proprio budget destinato alla difesa, che potrebbe anche influenzare le dinamiche della politica europea e della NATO. La questione resta comunque delicata, poiché richiede il consenso di vari attori politici all’interno del Paese. Con questo cambiamento, la Germania mira a rafforzare la propria posizione e capacità militare, cercando di allinearsi con gli obiettivi della sicurezza collettiva in un contesto internazionale sempre più complesso.