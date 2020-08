“Der Klassiker” alla settima giornata a Dortmund

– La nuova stagione di Bundesliga inizierà venerdì 18 settembre, probabilmente con Bayern Monaco-Schalke 04. Sono stati definiti i calendari dalla lega tedesca, ma la decisione sulla prima partita da disputare verrà presa tra circa dieci giorni, a seconda del cammino dei bavaresi in Champions League. Tradizione vuole, infatti, che il primo match inaugurale venga giocato dai campioni in carica, però se il Bayern dovesse raggiungere la finale di Champions del 23 agosto a Lisbona usufruirebbe di qualche giorno di riposo in più e disputerebbe la sua prima partita della stagione non venerdì 18 ma lunedì 21. In questo caso il campionato tedesco si aprirebbe con Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach.

Il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04 sarà in programma alla quinta giornata all’Iduna Park, mentre il big match tra i gialloneri secondi classificati e i campioni del Bayern, il “Der Klassiker”, è in calendario alla settima giornata sempre all’Iduna Park. Derby di Berlino alla decima con l’Union che farà visita all’Hertha. La tradizionale sosta invernale del campionato sarà più corta del solito, con un break dal 21 dicembre al 2 gennaio (in passato la pausa era di sei settimane), per consentire di rispettare gli impegni delle Nazionali e le varie date delle competizioni europee.

Supercoppa di Germania il 30 settembre

La Supercoppa di Germania tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund si terrà invece all’Allianz Arena il 30 settembre. L’ultima stagione è stata interrotta per due mesi a causa della pandemia di Covid-19 prima di ripartire in maggio e completarsi a fine giugno a porte chiuse. I vertici della lega calcistica stanno lavorando per consentire che un limitato numero di tifosi possa accedere agli stadi quando il torneo partirà: il governo tedesco per il momento ha disposto l’assenza di pubblico da tutti i grandi eventi fino al 31 ottobre.

Programma prima giornata (18-21 settembre):

Bayern Monaco – Schalke 04

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach

Lipsia – Mainz

Wolfsburg – Bayer Leverkusen

Eintracht Francoforte – Arminia Bielefeld

Union Berlino – Augsburg

Colonia – Hoffenheim

Werder Brema – Hertha Berlino

Stoccarda – Friburgo