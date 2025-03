Germania: approvata anche dalla Camera Alta la storica legge per la spesa militare

La Camera alta tedesca, il Bundesrat, ha approvato una storica legge che permette di aumentare la spesa per la difesa del paese attraverso l’indebitamento. Questa decisione si inserisce in un contesto in cui la Germania sta cercando di rafforzare le proprie capacità militari. Nonostante le obiezioni espresse da diversi partiti minori, la legge ha ottenuto il via libera. Il pacchetto prevede l’assegnazione di fondi significativi per potenziare le forze armate, a fronte di una crescente necessità di sicurezza in Europa e nel mondo. Questo approvazione segna un cambio di rotta nella politica militare tedesca, tradizionalmente improntata a una maggiore cautela riguardo agli investimenti nella difesa. Gli osservatori considerano questo passo come un segnale chiaro della volontà della Germania di giocare un ruolo più attivo nella sicurezza collettiva. La legge rappresenta, quindi, un momento chiave nella storia recente della Germania, sottolineando l’impegno del governo tedesco nel rispondere alle sfide geopolitiche attuali.