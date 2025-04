Germania, 80 Anni dalla Liberazione di Buchenwald: Wulff Riflette sul Ritorno dell’Odio a Destra

L’ex presidente tedesco Christian Wulff ha partecipato alla commemorazione dell’80° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Buchenwald, avvenuta in Turingia. Durante l’evento, ha espresso preoccupazione per il ritorno dell’odio e la retorica radicale proveniente dalla nuova destra tedesca ed europea. Wulff ha sottolineato l’importanza di ricordare il passato per prevenire il ripetersi di simili atrocità nel futuro.